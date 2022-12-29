Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:53

Бывший тренер «Сочи» Гаранин о возможном переходе РФС в Азию: «Хочется оставаться в европейском футболе»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Я не копал глубоко в этом вопросе. Хочется, чтобы у нас была международная жизнь. Но есть много вопросов, о которых говорят юристы. Нужно знать ответы на них. Нужно ли летать по десять часов ради того, чтобы наша страна жила международным футболом? Понятно, хочется, чтобы мы вернулись на международную арену. Конечно, хочется оставаться и в европейском футболе. Но руководителям виднее. Думаю, они задаются такими же вопросами», — сказал Гаранин «СЭ».

Вопрос о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию будет рассмотрен в пятницу, 30 декабря.

0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кто самый популярный фигурист России? У Валиевой серьезные конкуренты
Существование ВАДА — огромная ошибка. Эта организация никому не нужна
Синоптики спрогнозировали от 2 градусов мороза в Москве и области 29 декабря
СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области
Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки и расширило условия семейной
Шойгу заявил, что при проведении частичной мобилизации проблемы решили оперативно
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Бышовец прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию
Деменко: «Сборная России однозначно слабее Японии и Кореи»
Нигматуллин считает, что переход РФС в Азию происходит из-за политического давления
В УЕФА считают, что переход России в АФК не изменит позицию ФИФА
Спортдир «Твери»: «В Азии мы можем стать драйверами роста футбольной индустрии»
Кузнецов: «Если уйдем в Азию, можем уже не вернуться. Но если не уйдем, то с кем нам соревноваться?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ветеран ЦСКА резко раскритиковал Карраскаля после слов о возможном уходе из клуба: «Выгнать его к чертовой матери!»