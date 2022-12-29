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Сегодня, 11:21

Ветеран ЦСКА резко раскритиковал Карраскаля после слов о возможном уходе из клуба: «Выгнать его к чертовой матери!»

Хорхе Карраскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова полузащитника армейцев Хорхе Карраскаля о возможном уходе из клуба.

Ранее 24-летний колумбиец заявил, что чувствует себя довольным в московской команде, однако не исключил, что может покинуть красно-синих в зимнее трансферное окно.

«Карраскаль — это дешевое повидло. Он пришел на легкие деньги. И перестал совсем трудиться. Пару игр провел, вроде — вот какой талантливый игрок. А нет, он дурака валяет здесь. Он понял, что здесь можно расслабиться и получать огромные деньги. Выгнать его к чертовой матери! И взять работягу, хорошего полузащитника. Что у нас, нет их, что ли? Есть, конечно. Просто мы зациклились на иностранцах. Как в свое время было поклонение перед иностранщиной. Зачем? Надо заканчивать с этой Европой к чертовой матери. У нас своих ребят достаточно вполне. Надо их правильно воспитывать, и правильно заниматься с ними в школах», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Карраскаль выступает за ЦСКА с февраля 2022 года, на его счету 6 голов и 7 результативных передач в 31 матче за армейцев. Контракт футболиста действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Владимир Пономарев
Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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