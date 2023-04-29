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Федун — об удалении Карпина: «Его радуют только те пенальти, которые бьет «Ростов», остальное считает неправильным»

Федун отреагировал на удаление Карпина в матче РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал для «СЭ» удаление главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча 25-го тура РПЛ (1:1). Красно-белые провели ответный мяч после розыгрыша углового удара на 90+4-й минуте, при этом арбитр Кирилл Левников добавил три минуты.

«Валера очень эмоциональный человек. Его радуют только те пенальти, которые бьет «Ростов», остальное считает неправильным. Но это нормально. Принципиальный ли для Карпина матч против «Спартака»? Абсолютно. Для него это два самых важных матча в сезоне. Для него важно дважды за сезон обыграть «Спартак». Для всех бывший «спартаковцев» кровь из носу хочется обыграть «Спартак», — сказал Федун «СЭ».

После финального свистка Карпин вышел на поле, чтобы высказать претензии главному арбитру встречи Кириллу Левникову. Судья показал тренеру красную карточку.

Валерий Карпин
Леонид Федун
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