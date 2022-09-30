Овчинников — о смерти Мышалова: «У него был богатейший опыт, которым он делился с футболистами. Это большая потеря»

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о смерти спортивного врача Савелия Мышалова.

«Я работал с Мышаловым не только в «Локомотиве», но и в сборной. Это талантливый доктор, человек с большой буквы. Он был предан медицине и спорту. Добрый и отзывчивый человек, очень интеллигентный, тактичный. У него был богатейший опыт, которым он делился с футболистами. Это большая потеря. Он прожил долгую и интересную жизнь. Вспоминаю прожитые вместе моменты, и становится приятно от воспоминаний. Пусть земля ему будет пухом. Прекрасно, что люди помнят людей, которые оставили большой след в нашем спорте», — сказал Овчинников.

Российский спортивный врач Мышалов скончался сегодня, 30 сентября, в возрасте 90 лет.

Доктор с 1994 по 2016 год работал в «Локомотиве». При нем московский клуб впервые завоевал золотые медали чемпионата России и выиграл Кубок страны.