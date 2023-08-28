Сегодня, 10:25
Бывший вратарь тульского «Арсенала» Егор Шамов рассказал «СЭ» о своем будущем.
Ранее «СЭ» сообщал, что голкипером интересуется «Рубин».
«Пока занимаюсь самостоятельно, — сказал Шамов «СЭ». — Причем не просто поддерживаю форму, а полноценно тренируюсь, работаю. Открыт для предложений. Был серьезный интерес от трех клубов, вроде обо всем договаривались, но в последний момент по разным причинам подписание контрактов срывалось. Ни в коем случае никого не виню, просто так складывались обстоятельства. Руки не опускаю, нахожусь в хорошей форме, 29 лет отличный возраст для вратаря. Шанс обязательно будет».
Шамов также рассказал, какие матчи были самыми запоминающимися в его карьере на данный момент.
«Все они связаны с тульским «Арсеналом». Независимо от того как дальше будет развиваться карьера и какие матчи еще получится сыграть, некоторые игры за «Арсенал» навсегда останутся в памяти. Был период, когда нам особенно удавались матчи в Москве против ведущих клубов РПЛ. Побеждали в гостях и «Спартак», и ЦСКА, и «Динамо». Причем против динамовцем в Петровском парке больше тайма играли вдесятером. И каждый раз удавалось не просто выиграть, но и оставить свои ворота в неприкосновенности. Эти игры точно войдут в мою личную коллекцию», — добавил Шамов.
Всего в РПЛ 29-летний Шамов провел 30 матчей. В девяти из них он сыграл на ноль.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 0
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|2 : 1
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|0 : 1