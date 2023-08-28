Вратарь Шамов: «Некоторые матчи за «Арсенал» останутся в памяти — побеждали и «Спартак», и «Динамо», и ЦСКА»

Бывший вратарь тульского «Арсенала» Егор Шамов рассказал «СЭ» о своем будущем.

Ранее «СЭ» сообщал, что голкипером интересуется «Рубин».

«Пока занимаюсь самостоятельно, — сказал Шамов «СЭ». — Причем не просто поддерживаю форму, а полноценно тренируюсь, работаю. Открыт для предложений. Был серьезный интерес от трех клубов, вроде обо всем договаривались, но в последний момент по разным причинам подписание контрактов срывалось. Ни в коем случае никого не виню, просто так складывались обстоятельства. Руки не опускаю, нахожусь в хорошей форме, 29 лет отличный возраст для вратаря. Шанс обязательно будет».

Шамов также рассказал, какие матчи были самыми запоминающимися в его карьере на данный момент.

«Все они связаны с тульским «Арсеналом». Независимо от того как дальше будет развиваться карьера и какие матчи еще получится сыграть, некоторые игры за «Арсенал» навсегда останутся в памяти. Был период, когда нам особенно удавались матчи в Москве против ведущих клубов РПЛ. Побеждали в гостях и «Спартак», и ЦСКА, и «Динамо». Причем против динамовцем в Петровском парке больше тайма играли вдесятером. И каждый раз удавалось не просто выиграть, но и оставить свои ворота в неприкосновенности. Эти игры точно войдут в мою личную коллекцию», — добавил Шамов.

Всего в РПЛ 29-летний Шамов провел 30 матчей. В девяти из них он сыграл на ноль.