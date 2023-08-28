Кузьмичев о Пиняеве: «Его многие рассматривали как звезду. Но Сергею пока не хватает опыта»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» объяснил, почему атакующий полузащитник Сергей Пиняев остался в запасе на матче 6-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0).

— Удивило, что Пиняев остался в запасе?

— Про Сергея слишком много говорили. Его рассматривали как звезду, которая пришла в «Локомотив» и должна сделать результат. Но он все-таки пока еще молодой парень, опыта не хватает. Предыдущая игра ему не удалась, поэтому начал встречу в Сочи на скамейке. Ну и надо учитывать особенность газона. Ему было объективно тяжело себя проявить в полной мере. Не те еще кондиции.

— Рыбчинский способен выиграть конкуренцию у Пиняева на длинной дистанции?

— Тут все зависит от того, что хочет видеть тренерский штаб. Для меня Рыбчинский — это точно если не основной игрок, то футболист обоймы. Дима может закрыть несколько позиций, универсальный исполнитель добротного уровня. Он должен находиться в команде и получать свое игровое время.