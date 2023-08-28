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Сегодня, 10:20

Кузьмичев о Пиняеве: «Его многие рассматривали как звезду. Но Сергею пока не хватает опыта»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Футболист «Локомотива» Сергей Пиняев
Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» объяснил, почему атакующий полузащитник Сергей Пиняев остался в запасе на матче 6-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0).

— Удивило, что Пиняев остался в запасе?

— Про Сергея слишком много говорили. Его рассматривали как звезду, которая пришла в «Локомотив» и должна сделать результат. Но он все-таки пока еще молодой парень, опыта не хватает. Предыдущая игра ему не удалась, поэтому начал встречу в Сочи на скамейке. Ну и надо учитывать особенность газона. Ему было объективно тяжело себя проявить в полной мере. Не те еще кондиции.

— Рыбчинский способен выиграть конкуренцию у Пиняева на длинной дистанции?

— Тут все зависит от того, что хочет видеть тренерский штаб. Для меня Рыбчинский — это точно если не основной игрок, то футболист обоймы. Дима может закрыть несколько позиций, универсальный исполнитель добротного уровня. Он должен находиться в команде и получать свое игровое время.

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Владимир Кузьмичев
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
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 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 2 : 1
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 0 : 1
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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