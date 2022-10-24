Корнаухов: «Раз ЦСКА не умеет не пропускать — надо забивать свое»

Бывший защитник ЦСКА, ныне глава клубной академии Олег Корнаухов оценил последние матчи красно-синих.

— Ничего трагичного с ЦСКА не происходит, просто при таком преимуществе, при таком количестве создаваемых моментов их надо реализовывать. Раз не умеем не пропускать — надо забивать свое, возможностей-то очень много. А как только реализация будет процентов 50 хотя бы, все встанет на свои места. Это первое. Второе — надо потихоньку учиться доводить матчи до победы, не пропуская такие простые мячи.

— Но проблема реализации тянется с начала сезона, где же работа над ошибками?

— Это не может произойти по щелчку пальцев — раз, и все стало залетать. Тут важна психология и уровень мастерства, которое надо отрабатывать на тренировках. Плюс — нужно спокойствие в завершении атак. Уверен, на тренировках все получается, а в игре, под давлением, под ответственностью моменты не всегда получается завершать. Но я думаю, все к этому в итоге придет. Многие ребята в ЦСКА технически оснащены очень хорошо, но эта спешка при завершении атак иногда подводит. Очень показательны в этом плане стали матчи с «Динамо» и «Оренбургом». В последней игре в первом тайме реализуй хотя бы половину из того, что создаешь, игра была бы намного проще, без нервной концовки и потери очков.

— В Оренбурге армейцем не хватало на скамейке дисквалифицированного Федотова?

— Наверное, когда тренер на скамейке, импульс какой-то есть. Но не скажу, что это решающий фактор. ЦСКА не забивал свои голы и когда он был на скамейке, в этом матче было то же самое. Решающий фактор тут — хладнокровие исполнительского мастерства, — цитирует Корнаухова «РБ Спорт».