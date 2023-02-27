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Леандро Фернандес поддержал идею о возвращении Вальбуэна в «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна, который заявил, что хотел бы однажды вернуться в московский клуб.

«Да, я знаю Матье Вальбуэна. Не слышал о том, что он хотел бы однажды вернуться в «Динамо». Но считаю, что было бы здорово, если бы это случилось», — сказал Фернандес «СЭ».

Ранее Вальбуэна в интервью «СЭ» рассказывал о желании вернуться в «Динамо».

Вальбуэна выступал за «Динамо» в сезоне-2014/15. За московский клуб в общей сложности он провел 40 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 17 результативных передач.

В настоящее время он играет за греческий «Олимпиакос».

Матье Вальбуэна
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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