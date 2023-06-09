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Чанов поделился мнением о перспективах Джанаева после ухода из «Сочи»

Алина Савинова
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Бывший тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мыслями о будущем вратаря Сослана Джанаева.

«Я не думаю, что стоит говорить об окончании карьеры Джанаева. Да, возраст у него уже приличный. Но футбольный мир тем и интересен, что могут возникнуть неожиданные предложения. Я и сам получал приглашения и переходил в другой клуб в 36 лет. Хотя казалось, что уже ничего не будет. Если судить по уровню игры, то Сослан еще может выступать на высоком уровне. Только если не вмешаются травмы или другие проблемы со здоровьем. Мы же не знаем, что именно послужило причиной его ухода из «Сочи», — цитирует Чанова Vprognoze.ru.

9 июня «Сочи» объявил об уходе Джанаева. 36-летний вратарь выступал за сочинцев с 2019 года. Он провел 71 матч за команду, пропустил 89 мячей и 23 раза отстоял на ноль.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10927598-chanov-ocenil-perspektivy-dzhanaeva-posle-uhoda-iz-sochi.html
Вячеслав Чанов
Сослан Джанаев
Футбол
ФК Сочи
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