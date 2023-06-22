Чанов рад возвращению Фернандеса в ЦСКА

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов признался, что рад возвращению в команду защитника Марио Фернандеса.

«Зная Марио, он не будет дурака валять. Парень бразильский, но совсем не бразилец, вечно с улыбкой и парень работяга. Мы привыкли, что бразильцы немножко с ленцой, про Марио так не сказать. Он приятное исключение, поэтому я очень рад, что он возвращается. Если у него все в порядке со здоровьем, то очень большая помощь будет», — приводит слова Чанова Vprognoze.ru.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что Фернандес вернется в московский клуб.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В мае прошлого года Фернандес приостановил карьеру. В декабре он на правах аренды перешел в «Интернасьонал». Соглашение было рассчитано до конца этого года, но 32-летний защитник досрочно расторг его в апреле.