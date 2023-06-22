Дюков: «Календарь должен быть удобным как для участников чемпионата, так и Кубка России»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы о составлении календаря на предстоящий сезона с учетом матчей FONBET Кубка России.

— Вопрос по истории с календарем. Появилась информация, что только «Зенит» выступил за то, что календарем должен заниматься РФС.

— Этот вопрос обсуждался на исполкоме РФС. Все члены пришли к тому, что правильным будет подход, когда учитываются интересы, как всероссийских соревнований, так и национальных команд, которые в ближайшее время будут проводить товарищеские матчи, а через какое-то время надеюсь и официальные. Подхода может быть два. Первый дискриминационный, когда выбирается самое главное и ключевое соревнование, и вокруг него календари других соревнований подстраиваются. Этот подход будет абсолютно неправильным. В прошлом сезоне в нашем футболе произошли изменения. Кубок России становится все более важным турниром. Раньше клубы проводили 4-5 матчей. Сейчас важность турнира возросла. Престижность и призовой фонд тоже возросли. Было бы неправильно составлять календарь Кубка России по остаточному принципу. Надо помнить и о том, что есть сборные. Надо находить компромиссы и приходить к синхронизации. Об этом мы и договорились сегодня.

— Правильно ли я понимаю, что лига будет составлять календарь, а потом утверждать с вами?

— Лига будет составлять календарь, а дальше мы будем накладывать это на проект календаря Кубка России с тем, чтобы календарь был удобным как для участников чемпионата, так и Кубка России. Это особенно важно с учетом логистических ограничений. Это безусловно нужно учитывать, чтобы сохранить престиж матчей Кубка России. Чтобы клубы не жертвовали матчами Кубка и не играли вторыми составами.