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РПЛ

Сегодня, 10:09

Чанов считает, что ЦСКА не стоит продавать игроков в зимнее трансферное окно

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что армейцам вряд ли стоит продавать каких-то футболистов в зимнее трансферное окно.

«Кто из ЦСКА претендует на то, чтобы быть проданным зимой? Наверное, никто, потому что не хватает скамейки. Но это предположение, надо смотреть, что решит клуб. Тогда и будут продажи и аренды. Аренда всегда интересна для молодых ребят, которые не могут пробиться в основу, а играть им необходимо. Аренда — это вариант, чтобы себя раскрыть. Посмотрите, Помазун в аренде в «Урале» дорос до сборной России. Но мы не можем сейчас точно сказать фамилии игроков, которым нужно уйти. Все будет зависеть от того, кто придет в команду зимой», — приводит слова Чанова Legalbet.

После 17 туров ЦСКА занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Лидирует — «Зенит» (36 очков).

Источник: https://legalbet.ru/news/chanov-v-tcska-nikto-ne-pretenduet-na-to-chtobi-bit/
Вячеслав Чанов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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