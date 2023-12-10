Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:45

Гендиректор «Спартака» Малышев заявил, что его не устраивает место команды в РПЛ

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в разговоре с «СЭ» высказался о последних результатах команды.

«Текущее место «Спартака» в чемпионате, естественно, не устраивает. Что с этим делать? Вы будете всячески троллить меня, но надо работать, улучшать работу. Задачи в чемпионате и в Кубке не поменялись. Надо постараться выиграть каждый оставшийся матч. Там, естественно, будем смотреть», — сказал Малышев «СЭ».

После победы над «Крыльями Советов» (3:0) в 18-м туре «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
0
Читайте также
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил достижение 1500 очков в НХЛ
Легендарную советскую лыжницу снова обвинили в гендерном несоответствии. Зачем тревожить память о ней?
Офицер ВСУ заявил о планах украинской армии сдать позиции
Экс-разведчик Риттер раскритиковал Байдена за создание угрозы существованию США
Президент Чили призвал реформировать ООН после вето США на резолюцию по Газе
Число погибших во время урагана в США достигло шести человек
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
В «Спартаке» подтвердили факт встречи с экс-спортивным директором «Зенита» Рибалтой
Заварзин считает, что защитнику «Спартака» Джикии не стоит торопиться со сменой команды
Игрок «Урала» Бевеев: «Играть в такую погоду — это как выйти раздетым на улицу погулять»
Деменко выделил ключевой момент в матче «Спартака» и «Крыльев Советов»
Масалитин рассказал об отношении к возможному уходу Джикии из «Спартака»
Гаврилов: «Уверен, Промес может обойти меня в списке бомбардиров «Спартака» уже в следующем матче»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

В «Спартаке» подтвердили факт встречи с экс-спортивным директором «Зенита» Рибалтой