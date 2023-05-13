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РПЛ

Сегодня, 13:27

Чанов считает, что «Торпедо» не было готово к РПЛ

Алина Савинова
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Бывший вратарь ЦСКА и «Торпедо» Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ между армейцами и автозаводцами.

«Мне очень жалко «Торпедо», все-таки выступал за этот клуб 10 лет. Думаю, сегодня автозаводцы не смогут одержать победу над ЦСКА», — приводит «РБ Спорт» слова Чанова.

Также он ответил на вопрос, в чем причины неудачного вступления «Торпедо» в текущем сезоне.

«Торпедо» не было готово к РПЛ. Прежде всего это касается кадров. Игроков уровня РПЛ в команде не было. Для первой лиги они подходили, а для премьер-лиги этого не хватало. Лебеденко был одним из лучших в «Торпедо» в нынешнем сезоне, но ему уже 39 лет», — добавил специалист.

Матч между командами пройдет 13 мая и начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент ЦСКА занимает 2-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 51 очко. «Торпедо» с 13 очками идет последним.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-chanov-torpedo-ne-by-lo-gotovo-k-rpl-igrokov-urovnya-prem-er-ligi-v-komande-net/
Вячеслав Чанов
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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