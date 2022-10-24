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Сегодня, 12:51

Спиридонов — о «Химках»: «Это не команда. На сегодняшний день они смотрятся как сброд!»

Волейболист Спиридонов назвал «Химки» сбродом
Мария Куцубеева
Корреспондент

Чемпион Европы-2013 по волейболу и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал игру «Химок» в матче 14-го тура РПЛ против красно-белых (0:5).

«Химки» — днище! Все, что у них происходит, не вызывает ни малейшего сочувствия. Если они вылетят в первую лигу, то никакого сожаления не будет. Это не команда. На сегодняшний день они смотрятся как сброд! Проблема в уходе Юрана? Проблема не в нем, а в руководстве, думаю. Если в «Спартаке» всю жизнь был бардак, то там можно умножать на трое», — сказал Спиридонов «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками в 14 матчах. «Химки» идут на 15-й строчке (9 очков).

ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Алексей Спиридонов
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