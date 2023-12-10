Сегодня, 21:00
Чемпионат России по футболу сезона 2023 / 2024 возобновится после зимней паузы 19-м туром РПЛ в период с 1 по 3 марта 2024 года. Точное распределение по датам и времени начала игр будет известно позднее на официальном сайте лиги.
Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».
Лучшим бомбардиром чемпионата сезона 2023 / 2024 на момент зимней паузы является нападающий «Зенита» Матео Кассьерра. На его счету 14 забитых мячей.
Последние пять сезонов «Зенит» тренера Сергея Семака становился чемпионом России по футболу.