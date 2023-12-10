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Сегодня, 21:00

Чемпионат России по футболу: когда первый тур РПЛ в 2024 году — даты и расписание матчей

Матчи 19-го тура РПЛ пройдут с 1 по 3 марта 2024 года
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Чемпионат России по футболу сезона 2023 / 2024 возобновится после зимней паузы 19-м туром РПЛ в период с 1 по 3 марта 2024 года. Точное распределение по датам и времени начала игр будет известно позднее на официальном сайте лиги.

Расписание 19 тура РПЛ сезона 2023 / 2024 (1 — 3 марта)

  • «Зенит» — «Спартак»
  • «Ростов» — «Крылья Советов»
  • «Краснодар» — «Рубин»
  • ЦСКА — «Оренбург»
  • «Динамо» — «Локомотив»
  • «Ахмат» — «Урал»
  • «Балтика» — «Сочи»
  • «Пари НН» — «Факел»

Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».

Лучшим бомбардиром чемпионата сезона 2023 / 2024 на момент зимней паузы является нападающий «Зенита» Матео Кассьерра. На его счету 14 забитых мячей.

Последние пять сезонов «Зенит» тренера Сергея Семака становился чемпионом России по футболу.

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