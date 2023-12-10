Матчи 19-го тура РПЛ пройдут с 1 по 3 марта 2024 года

Чемпионат России по футболу сезона 2023 / 2024 возобновится после зимней паузы 19-м туром РПЛ в период с 1 по 3 марта 2024 года. Точное распределение по датам и времени начала игр будет известно позднее на официальном сайте лиги.

Расписание 19 тура РПЛ сезона 2023 / 2024 (1 — 3 марта)

«Зенит» — «Спартак»

«Ростов» — «Крылья Советов»

«Краснодар» — «Рубин»

ЦСКА — «Оренбург»

«Динамо» — «Локомотив»

«Ахмат» — «Урал»

«Балтика» — «Сочи»

«Пари НН» — «Факел»

Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».

Лучшим бомбардиром чемпионата сезона 2023 / 2024 на момент зимней паузы является нападающий «Зенита» Матео Кассьерра. На его счету 14 забитых мячей.

Последние пять сезонов «Зенит» тренера Сергея Семака становился чемпионом России по футболу.