«Зенит» стал чемпионом, ЦСКА обошел «Ростов» и «Спартак». Турнирная таблица РПЛ после 26-го тура

Сегодня, 19:16
В понедельник, 8 мая, матчем «Локомотив» — «Сочи» (3:0) завершился 26-й тур российской премьер-лиги.
«Зенит» благодаря победе над «Спартаком» (3:2) досрочно оформил чемпионство.
ЦСКА обошел красно-белых и «Ростов» в борьбе за второе место.
Результаты матчей 26-го тура РПЛ
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
26
|
20
|
4
|
2
|
68-15
|
64
|
2
|
ЦСКА
|
26
|
15
|
6
|
5
|
48-24
|
51
|
3
|
Ростов
|
26
|
14
|
8
|
4
|
44-34
|
50
|
4
|
Спартак
|
26
|
14
|
7
|
5
|
57-35
|
49
|
5
|
Ахмат
|
26
|
13
|
4
|
9
|
41-34
|
43
|
6
|
Краснодар
|
26
|
12
|
6
|
8
|
55-42
|
42
|
7
|
Динамо
|
26
|
12
|
6
|
8
|
44-35
|
42
|
8
|
Оренбург
|
26
|
12
|
3
|
11
|
49-50
|
39
|
9
|
Локомотив
|
26
|
10
|
5
|
11
|
45-42
|
35
|
10
|
Сочи
|
26
|
10
|
4
|
12
|
35-48
|
34
|
11
|
Урал
|
26
|
7
|
6
|
13
|
27-41
|
27
|
12
|
Крылья Советов
|
26
|
6
|
7
|
13
|
26-42
|
25
|
13
|
Факел
|
26
|
4
|
12
|
10
|
33-45
|
24
|
14
|
Пари НН
|
26
|
6
|
5
|
15
|
27-49
|
23
|
15
|
Химки
|
26
|
4
|
5
|
17
|
24-58
|
17
|
16
|
Торпедо М
|
26
|
3
|
4
|
19
|
20-49
|
13
В матчах 27-го тура встречаются:
13 мая, суббота «Урал» — «Оренбург» 12:00, «Химки» — «Спартак» 14:00, «Зенит» — «Краснодар» 16:30, ЦСКА — «Торпедо» 19:00;
14 мая, воскресенье «Крылья Советов» — «Локомотив» 14:00, «Динамо» — «Ахмат» 16:30, «Сочи» — «Ростов» 19:00, «Факел» — «Пари НН» 19:00.