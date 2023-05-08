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РПЛ

Сегодня, 19:16

«Зенит» стал чемпионом, ЦСКА обошел «Ростов» и «Спартак». Турнирная таблица РПЛ после 26-го тура

Радость игроков «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В понедельник, 8 мая, матчем «Локомотив» — «Сочи» (3:0) завершился 26-й тур российской премьер-лиги.

«Зенит» благодаря победе над «Спартаком» (3:2) досрочно оформил чемпионство.

ЦСКА обошел красно-белых и «Ростов» в борьбе за второе место.

Результаты матчей 26-го тура РПЛ

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

26

20

4

2

68-15

64

2

ЦСКА

26

15

6

5

48-24

51

3

Ростов

26

14

8

4

44-34

50

4

Спартак

26

14

7

5

57-35

49

5

Ахмат

26

13

4

9

41-34

43

6

Краснодар

26

12

6

8

55-42

42

7

Динамо

26

12

6

8

44-35

42

8

Оренбург

26

12

3

11

49-50

39

9

Локомотив

26

10

5

11

45-42

35

10

Сочи

26

10

4

12

35-48

34

11

Урал

26

7

6

13

27-41

27

12

Крылья Советов

26

6

7

13

26-42

25

13

Факел

26

4

12

10

33-45

24

14

Пари НН

26

6

5

15

27-49

23

15

Химки

26

4

5

17

24-58

17

16

Торпедо М

26

3

4

19

20-49

13

В матчах 27-го тура встречаются:
13 мая, суббота «Урал» — «Оренбург» 12:00, «Химки» — «Спартак» 14:00, «Зенит» — «Краснодар» 16:30, ЦСКА — «Торпедо» 19:00;
14 мая, воскресенье «Крылья Советов» — «Локомотив» 14:00, «Динамо» — «Ахмат» 16:30, «Сочи» — «Ростов» 19:00, «Факел» — «Пари НН» 19:00.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
РПЛ
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