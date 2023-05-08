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Сегодня, 19:22

Каряка заявил, что «Спартак» не заслужил поражения от «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка рассказал, что «Спартак» достаточно хорошо смотрелся в матче против «Зенита».

«В целом, «Спартак» неплохо выглядел. Да, допустил ошибку вратарь, но «Спартак» отреагировал правильно и по игре не заслуживал поражения. Выигрывают те, кто больше забивает. «Зениту» повезло в конце, забил гол. Можно поздравить «Зенит» с чемпионством. Есть ли команды, которые в следующем году могут навязать борьбу «Зениту»? Да всегда есть. Тот же «Спартак», ЦСКА. Сложно сейчас загадывать. «Ростов» достаточно давно показывает стабильный футбол и меня не удивляет, что он так высоко забрался. Команда хорошо сбалансирована, неплохо играет», — приводит слова Каряки «РБ Спорт».

В 26-м туре РПЛ «Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» (3:2) и за 4 тура до конца чемпионата России гарантировал себе чемпионский титул.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-karyaka-spartak-ne-zasluzhil-porazheniya-ot-zenita/
Андрей Каряка
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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