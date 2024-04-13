«Зенит» увеличил отрыв от «Краснодара» до 4 очков: турнирная таблица РПЛ после матчей субботы

В субботу, 13 апреля, состоялись четыре матча чемпионата России. «Зенит» в игре лидеров РПЛ победил «Краснодар» со счетом 2:1 и увеличил отрыв от «быков» до 4 очков. «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью — 3:3, «Балтика» разгромила «Ахмат» (7:1), а «Спартак» уступил «Сочи» (0:1). № Команда И В Н П М O 1 Зенит 23 14 5 4 43 — 20 47 2 Краснодар 23 12 7 4 36 — 23 43 3 Динамо 22 10 8 4 35 — 29 38 4 ЦСКА 23 9 10 4 43 — 31 37 5 Локомотив 23 9 10 4 38 — 31 37 6 Спартак 23 10 5 8 29 — 28 35 7 Крылья Советов 22 9 6 7 39 — 33 33 8 Рубин 22 9 5 8 20 — 27 32 9 Ростов 22 8 7 7 34 — 33 31 10 Пари НН 22 8 4 10 20 — 23 28 11 Факел 22 6 8 8 19 — 24 26 12 Оренбург 22 5 8 9 24 — 29 23 13 Балтика 23 5 5 13 21 — 27 20 14 Ахмат 23 5 5 13 21 — 36 20 15 Урал 22 5 5 12 20 — 35 20 16 Сочи 23 4 6 13 24 — 37 18 Оставшиеся матчи 24-го тура: 14 апреля, воскресенье «Оренбург» — «Пари НН» (12.00), «Урал» — «Динамо» (14.15), «Факел» — «Ростов» (16.45), «Крылья Советов» — «Рубин» (19.00).