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Сегодня, 21:40

«Зенит» увеличил отрыв от «Краснодара» до 4 очков: турнирная таблица РПЛ после матчей субботы

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В субботу, 13 апреля, состоялись четыре матча чемпионата России.

«Зенит» в игре лидеров РПЛ победил «Краснодар» со счетом 2:1 и увеличил отрыв от «быков» до 4 очков.

«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью — 3:3, «Балтика» разгромила «Ахмат» (7:1), а «Спартак» уступил «Сочи» (0:1).

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

23

14

5

4

43 — 20

47

2

Краснодар

23

12

7

4

36 — 23

43

3

Динамо

22

10

8

4

35 — 29

38

4

ЦСКА

23

9

10

4

43 — 31

37

5

Локомотив

23

9

10

4

38 — 31

37

6

Спартак

23

10

5

8

29 — 28

35

7

Крылья Советов

22

9

6

7

39 — 33

33

8

Рубин

22

9

5

8

20 — 27

32

9

Ростов

22

8

7

7

34 — 33

31

10

Пари НН

22

8

4

10

20 — 23

28

11

Факел

22

6

8

8

19 — 24

26

12

Оренбург

22

5

8

9

24 — 29

23

13

Балтика

23

5

5

13

21 — 27

20

14

Ахмат

23

5

5

13

21 — 36

20

15

Урал

22

5

5

12

20 — 35

20

16

Сочи

23

4

6

13

24 — 37

18

Оставшиеся матчи 24-го тура: 14 апреля, воскресенье «Оренбург» — «Пари НН» (12.00), «Урал» — «Динамо» (14.15), «Факел» — «Ростов» (16.45), «Крылья Советов» — «Рубин» (19.00).

Источник: Турнирная таблица РПЛ
РПЛ
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