«Зенит» увеличил отрыв от «Краснодара» до 4 очков: турнирная таблица РПЛ после матчей субботы

Сегодня, 21:40
В субботу, 13 апреля, состоялись четыре матча чемпионата России.
«Зенит» в игре лидеров РПЛ победил «Краснодар» со счетом 2:1 и увеличил отрыв от «быков» до 4 очков.
«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью — 3:3, «Балтика» разгромила «Ахмат» (7:1), а «Спартак» уступил «Сочи» (0:1).
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
23
|
14
|
5
|
4
|
43 — 20
|
47
|
2
|
Краснодар
|
23
|
12
|
7
|
4
|
36 — 23
|
43
|
3
|
Динамо
|
22
|
10
|
8
|
4
|
35 — 29
|
38
|
4
|
ЦСКА
|
23
|
9
|
10
|
4
|
43 — 31
|
37
|
5
|
Локомотив
|
23
|
9
|
10
|
4
|
38 — 31
|
37
|
6
|
Спартак
|
23
|
10
|
5
|
8
|
29 — 28
|
35
|
7
|
Крылья Советов
|
22
|
9
|
6
|
7
|
39 — 33
|
33
|
8
|
Рубин
|
22
|
9
|
5
|
8
|
20 — 27
|
32
|
9
|
Ростов
|
22
|
8
|
7
|
7
|
34 — 33
|
31
|
10
|
Пари НН
|
22
|
8
|
4
|
10
|
20 — 23
|
28
|
11
|
Факел
|
22
|
6
|
8
|
8
|
19 — 24
|
26
|
12
|
Оренбург
|
22
|
5
|
8
|
9
|
24 — 29
|
23
|
13
|
Балтика
|
23
|
5
|
5
|
13
|
21 — 27
|
20
|
14
|
Ахмат
|
23
|
5
|
5
|
13
|
21 — 36
|
20
|
15
|
Урал
|
22
|
5
|
5
|
12
|
20 — 35
|
20
|
16
|
Сочи
|
23
|
4
|
6
|
13
|
24 — 37
|
18
Оставшиеся матчи 24-го тура: 14 апреля, воскресенье «Оренбург» — «Пари НН» (12.00), «Урал» — «Динамо» (14.15), «Факел» — «Ростов» (16.45), «Крылья Советов» — «Рубин» (19.00).