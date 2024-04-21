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Сегодня, 22:55

«Спартак» опередил «Локомотив» и ЦСКА: турнирная таблиц РПЛ после 25-го тура

«Спартак» в матче 25-го тура РПЛ разгромил «Ростов» со счетом 5:1.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В воскресенье, 21 апреля, завершился 25-й тур чемпионата России.

«Спартак» в гостях разгромил «Ростов» (5:1) и опередил потерявших очки «Локомотив» (по дополнительным показателям) и ЦСКА. Красно-зеленые сыграли вничью с «Рубином» (1:1), красно-синие уступили «Ахмату» (1:2).

25-й тур РПЛ: результаты всех матчей

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

24

15

5

4

44-20

50

2

Краснодар

24

13

7

4

38-23

46

3

Динамо

24

11

8

5

40-32

41

4

Спартак

24

11

5

8

34-29

38

5

Локомотив

24

9

11

4

39-32

38

6

ЦСКА

24

9

10

5

44-33

37

7

Крылья Советов

24

10

6

8

42-35

36

8

Ростов

24

9

7

8

36-38

34

9

Рубин

24

9

6

9

21-30

33

10

Пари НН

24

8

4

12

22-30

28

11

Факел

24

6

8

10

19-27

26

12

Оренбург

24

6

8

10

27-31

26

13

Урал

24

6

6

12

24-38

24

14

Балтика

24

6

5

13

23-28

23

15

Ахмат

24

6

5

13

23-37

23

16

Сочи

24

4

7

13

26-39

19

В матчах 21-го тура встречаются:

24 апреля, среда «Оренбург» — «Динамо» (16.00), «Пари НН» — «Локомотив» (18.15), «Зенит» — «Рубин» (20.30), «Краснодар» — «Балтика» (20.30);

25 апреля, четверг «Урал» — «Ростов» (16.00), «Факел» — «Крылья Советов» (18.15), ЦСКА — «Спартак» (20.30), «Ахмат» — «Сочи» (20.30).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
РПЛ
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