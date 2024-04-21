«Спартак» опередил «Локомотив» и ЦСКА: турнирная таблиц РПЛ после 25-го тура

Сегодня, 22:55
В воскресенье, 21 апреля, завершился 25-й тур чемпионата России.
«Спартак» в гостях разгромил «Ростов» (5:1) и опередил потерявших очки «Локомотив» (по дополнительным показателям) и ЦСКА. Красно-зеленые сыграли вничью с «Рубином» (1:1), красно-синие уступили «Ахмату» (1:2).
25-й тур РПЛ: результаты всех матчей
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
24
|
15
|
5
|
4
|
44-20
|
50
|
2
|
Краснодар
|
24
|
13
|
7
|
4
|
38-23
|
46
|
3
|
Динамо
|
24
|
11
|
8
|
5
|
40-32
|
41
|
4
|
Спартак
|
24
|
11
|
5
|
8
|
34-29
|
38
|
5
|
Локомотив
|
24
|
9
|
11
|
4
|
39-32
|
38
|
6
|
ЦСКА
|
24
|
9
|
10
|
5
|
44-33
|
37
|
7
|
Крылья Советов
|
24
|
10
|
6
|
8
|
42-35
|
36
|
8
|
Ростов
|
24
|
9
|
7
|
8
|
36-38
|
34
|
9
|
Рубин
|
24
|
9
|
6
|
9
|
21-30
|
33
|
10
|
Пари НН
|
24
|
8
|
4
|
12
|
22-30
|
28
|
11
|
Факел
|
24
|
6
|
8
|
10
|
19-27
|
26
|
12
|
Оренбург
|
24
|
6
|
8
|
10
|
27-31
|
26
|
13
|
Урал
|
24
|
6
|
6
|
12
|
24-38
|
24
|
14
|
Балтика
|
24
|
6
|
5
|
13
|
23-28
|
23
|
15
|
Ахмат
|
24
|
6
|
5
|
13
|
23-37
|
23
|
16
|
Сочи
|
24
|
4
|
7
|
13
|
26-39
|
19
В матчах 21-го тура встречаются:
24 апреля, среда «Оренбург» — «Динамо» (16.00), «Пари НН» — «Локомотив» (18.15), «Зенит» — «Рубин» (20.30), «Краснодар» — «Балтика» (20.30);
25 апреля, четверг «Урал» — «Ростов» (16.00), «Факел» — «Крылья Советов» (18.15), ЦСКА — «Спартак» (20.30), «Ахмат» — «Сочи» (20.30).