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Сегодня, 23:01

Карпин объяснил ошибку и замену Песьякова в матче со «Спартаком»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему заменил голкипера команды Сергея Песьякова в матче против «Спартака» (1:5) в 25-м туре РПЛ.

На 61-й минуте вместо Песьякова на поле появился Никита Медведев. Ранее Песьяков допустил ошибку перед вторым голом «Спартака», вынеся мяч на Хесуса Медину, который вывел красно-белых вперед.

«С чем связана замена? С травмой, естественно. В конце первого тайма был ушиб, удар. В перерыве лед подержали, нормально вышел, а потом почувствовал, что не мог опираться на опорную ногу. Поэтому и техническая ошибка при втором голе «Спартака», не смог вынести. Ошибка — не сказать о травме раньше», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» (38 очков) вышел на четвертое место в РПЛ. «Ростов» (34) остался восьмым в турнирной таблице.

Валерий Карпин
Сергей Песьяков
Футбол
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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Кафанов сообщил, что замена Песьякова в матче со «Спартаком» была связана с травмой