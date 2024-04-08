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Сегодня, 20:31

«Чемпионат»: в случае увольнения Абаскаля «Спартак» назначит главным тренером Янсена

Алина Савинова
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Новым главным тренером «Спартака» может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен, утверждает «Чемпионат».

По информации источника, в случае отставки Гильермо Абаскаля красно-белые планируют назначить на пост главного тренера команды именно Янсена.

Последним местом работы 51-летнего Янсена был нидерландский «АЗ Алкмар», который он покинул в январе 2024 года.

7 апреля журналист Иван Карпов заявил, что руководство московского клуба отправит Абаскаля в отставку на этой неделе. По информации «СЭ», во вторник, 9 апреля, состоится заседание совета директоров «Спартака», на котором может быть объявлено об увольнении испанца.

Абаскаль возглавляет московскую команду с лета 2022 года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 2025 года.

Источник: Чемпионат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Паскаль Янсен
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