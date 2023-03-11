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Сегодня, 10:44

Чепчугов о спаде ЦСКА: «В клубе лучше меня знают, как верно выстраивать систему»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов оценил спад в игре армейцев.

«Как верно выстраивать систему в ЦСКА определенно точно знают лучше меня. Безусловно, состав команды в мои годы в ЦСКА во главе с Леонидом Викторовичем был потрясающий для борьбы за титулы! Всегда желаю команде побед и как можно выше находится в турнирной таблице в РПЛ. Болельщикам привет и удачи команде в матче с «Крыльями Советов», — приводит Sport24 слова Чепчугова.

ЦСКА проиграл «Сочи» (0:2) в первом матче РПЛ после зимней паузы. Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками в 18 матчах.

В 19-м туре РПЛ красно-синие примут на своем поле «Крылья Советов». Матч состоится в воскресенье, 12 марта и начнется в 16.30 (мск).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-11-kak-verno-vystraivat-sistemu-v-tsska-opredelenno-znayut-luchshe-menya-chepchugov-o-spade-v-igre-komandy
Сергей Чепчугов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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