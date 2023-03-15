В РФС признали правильным решение судьи Безбородова назначить пенальти в ворота «Спартака»

Экспертно-судейская комиссия РФС оценила решение арбитра Владислава Безбородова назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Факелом» (3:2) в 19-м туре РПЛ.

В концовке первого тайма встречи Пруцев рукой попал в область шеи полузащитнику «Факела» Квеквескири. После просмотра ВАР Безбородов назначил одиннадцатиметровый в ворота красно-белых.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт локтем со стороны игрока обороняющейся команды «Спартак» Данилы Пруцева с подбородком игрока атакующей команды «Факел» Ираклия Квеквескири в собственной штрафной площади комиссия единогласно признала наказуемым, так как защитник сделал неестественное движение рукой в сторону соперника, что квалифицируется комиссией, как отмашка в область головы и шеи, где игрок не думал о безопасности соперника.

По этой причине комиссия поддерживает решение судьи назначить 11-метровый удар после похода к монитору и вынести предупреждение игроку команды «Спартак» за безрассудное поведение», — сказано в объяснении решения на сайте РФС.

«Спартак» после победы над «Факелом» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 40 набранных очков.