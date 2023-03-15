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Сегодня, 07:25

Титов: «Сегодня в «Спартаке» великолепная конкуренция»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Егор Титов считает, что сейчас в московском клубе высокая конкуренция за место в составе.

«Хочу отметить, что сегодня в «Спартаке» великолепная конкуренция, два-три футболиста на одно место. Такого не было очень давно. Самое приятное, что в составе много наших ребят. Это очень отрадно. Сегодня играл сын моего близкого друга — Павел Мелешин. Я рад, что он выходит на поле, набирается опыта. Плохо, что не забил», — цитирует RT Титова.

После 19 туров «Спартак» набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1123363-titov-sostav-spartak
Егор Титов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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