Титов: «Сегодня в «Спартаке» великолепная конкуренция»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов считает, что сейчас в московском клубе высокая конкуренция за место в составе.

«Хочу отметить, что сегодня в «Спартаке» великолепная конкуренция, два-три футболиста на одно место. Такого не было очень давно. Самое приятное, что в составе много наших ребят. Это очень отрадно. Сегодня играл сын моего близкого друга — Павел Мелешин. Я рад, что он выходит на поле, набирается опыта. Плохо, что не забил», — цитирует RT Титова.

После 19 туров «Спартак» набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.