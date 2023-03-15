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Судейство

Сегодня, 15:24

ЭСК РФС: Безбородов верно отменил гол Соболева в матче с «Факелом»

Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Экспертно-судейская комиссия РФС признала правильным решение судьи Владислава Безбородова отменить гол «Спартака» в матче с «Факелом» в 19-м туре РПЛ (3:2).

На 40-й минуте матча Александр Соболев забил гол после скидки от Георгия Джикии, но мяч не был засчитан из-за фола Руслана Литвинова. 

«Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока атакующей команды «Спартак» Руслана Литвинова в единоборстве с игроком обороняющейся команды «Факел» Василием Черовым, по мнению большинства членов комиссии, являлись наказуемыми по причине того, что данный игрок не имел стремления бороться за мяч и он не имел визуального контакта с мячом, а его действия в виде задержки руками игрока обороны не позволили вступить защитнику в единоборство за мяч и были направлены только для того, чтобы его партнер по команде Георгий Джикия беспрепятственно сыграл в мяч головой, что в последствии, привело к взятию ворот команды «Факел».

В связи с этим, комиссия поддерживает решение судьи отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды», – сказано на официальном сайте РФС.

«Спартак» после победы над «Факелом» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 40 набранных очков.

Источник: https://rfs.ru/news/217670
Александр Соболев
Футбол
РФС
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Владислав Безбородов
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