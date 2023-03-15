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Судейство

Сегодня, 15:40

В РФС признали верным решение Любимова засчитать победный гол Кади в ворота «Динамо»

Артем Любимов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Экспертно-судейская комиссия РФС оценила решение арбитра Артема Любимова засчитать гол полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса в матче с «Динамо» (3:1) в 19-м туре РПЛ.

На 67-й минуте встречи он из-за штрафной поразил ворота «Динамо». При этом форвард «быков» Мозес Кобнан Дэвид находился в положении вне игры и мог перекрывать обзор голкиперу бело-голубых Антону Шунину. Гол в итоге оказался победным.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что в момент удара по воротам игроком атакующей команды «Краснодар» Кади Боржесом его партнер по команде Дэвид Мозес, находящийся за линией вне игры, по мнению всех членов комиссии, не влиял на возможность вратаря играть в мяч, так как он не находился на линии обзора вратаря, который видел момент удара, не делал попыток сыграть в мяч, который летел по высокой траектории в дальний от вратаря угол ворот.

Комиссия считает, что линию обзора вратарю в момент удара соперником по воротам перекрывали партнеры вратаря Роберто Фернандес и Матиас Норманн, что и повлияло на возможность вратаря своевременно среагировать на этот удар. В связи с этим, комиссия единогласно поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот», – сказано на сайте РФС.

После победы над «Динамо» «Краснодар» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Владимира Ивича отстает от бело-голубых, идущих на пятой строчке, на три очка.

Источник: https://rfs.ru/news/217670
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Артем Любимов (судья)
Кади Боржес
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