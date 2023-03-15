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Судейство

Сегодня, 15:48

ЭСК РФС: арбитр ошибочно засчитал гол «Ростова» в ворота «Пари НН»

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Экспертно-судейская комиссия РФС назвала ошибкой решение арбитра Антона Фролова засчитать гол защитника «Ростова» Андрея Ланговича в игре с «Пари НН» (2:1) в 19-м туре РПЛ.

На 55-й минуте Лангович открыл счет встречи после углового. Перед этим в воздухе произошел контакт между защитником ростовчан Максимом Осипенко и голкипером нижегородцев Никитой Гойло. Фролова вызвали для просмотра видеоповтора эпизода, но он не изменил решение и засчитал гол.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Ростов» Максим Осипенко вел единоборство за верховой мяч с вратарем команды «Пари НН» Никитой Гойло в площади ворот с нарушением правил, так как он повлиял на возможность вратаря отбить мяч, совершив контакт с его вытянутой рукой. Комиссия единогласно считает, что судье следовало отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Пари НН», — сказано в объяснении решения на сайте РФС.

«Ростов» занимает третье место в РПЛ после 19 туров. Команда Валерия Карпина набрала 38 очков.

Источник: https://rfs.ru/news/217670
Максим Осипенко
Никита Гойло
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
Антон Фролов (судья)
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