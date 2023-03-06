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Сегодня, 15:48

Черчесов оценил хет-трик Дзюбы в матче с «Ростовом»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба.
Фото ФК «Локомотив»
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал возвращение Артема Дзюбы в РПЛ.

«Никогда в нем не сомневался, и он доказывает свою состоятельность. Я рад, что он опять оказался в хорошем клубе и может продолжить карьеру», — приводит слова Черчесова ТАСС.

34-летний форвард в феврале подписал с «Локомотивом» соглашение до конца сезона. Он дебютировал за «железнодорожников» против «Спартака» в Кубке России (0:1; 2:4), а в 18-м туре РПЛ отметился хет-триком в ворота «Ростова» (3:1).

Источник: https://tass.ru/sport/17205419
Артем Дзюба
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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