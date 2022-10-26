Черевченко: «Не думаю, что «Локомотив» вылетит в первую лигу»

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко поделился мнением о положении московского клуба в РПЛ.

«Не думаю, что «Локомотив» вылетит в первую лигу. Это даже не обсуждается. По составу команда хорошая, там собраны футболисты достаточно высокого уровня. Скорее всего, с таким набором игроков железнодорожники должны быть в пятерке чемпионата России, но фамилии в футбол не играют.

Самое сложное — из таких ребят сделать команду, пока явно не получается. Вылет в первую лигу команде точно не грозит", — приводит «РБ Спорт» слова Черевченко.

После 14 туров «Локомотив» с 12 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.