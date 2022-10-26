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Сегодня, 18:49

Черевченко: «Не думаю, что «Локомотив» вылетит в первую лигу»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко поделился мнением о положении московского клуба в РПЛ.

«Не думаю, что «Локомотив» вылетит в первую лигу. Это даже не обсуждается. По составу команда хорошая, там собраны футболисты достаточно высокого уровня. Скорее всего, с таким набором игроков железнодорожники должны быть в пятерке чемпионата России, но фамилии в футбол не играют.

Самое сложное — из таких ребят сделать команду, пока явно не получается. Вылет в первую лигу команде точно не грозит", — приводит «РБ Спорт» слова Черевченко.

После 14 туров «Локомотив» с 12 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-cherevchenko-lokomotiv-ne-vy-letit-v-pervuyu-ligu/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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11%

2.32
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1.90

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24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Игорь Черевченко
ФК Локомотив (Москва)
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