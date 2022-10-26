Черевченко: «Не думаю, что «Локомотив» вылетит в первую лигу»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко поделился мнением о положении московского клуба в РПЛ.
«Не думаю, что «Локомотив» вылетит в первую лигу. Это даже не обсуждается. По составу команда хорошая, там собраны футболисты достаточно высокого уровня. Скорее всего, с таким набором игроков железнодорожники должны быть в пятерке чемпионата России, но фамилии в футбол не играют.
Самое сложное — из таких ребят сделать команду, пока явно не получается. Вылет в первую лигу команде точно не грозит", — приводит «РБ Спорт» слова Черевченко.
После 14 туров «Локомотив» с 12 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования