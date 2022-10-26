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Сегодня, 18:44

Орлов считает, что рано говорить о превосходстве Соболева над Дзюбой

Алина Савинова
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Журналист и комментатор Геннадий Орлов считает, что рано говорить о превосходстве нападающего «Спартака» Александра Соболева над бывшим форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой в его лучшей форме.

«Рано об этом говорить. Пускай Соболев забьет столько, сколько забил Дзюба, и выиграет столько титулов, сколько выиграл Артем. Соболев еще молод, поэтому я бы их не сравнивал.

Александр еще не на пике своей формы, но он очень перспективен. Мы не знаем, какая может быть планка у его мастерства", — цитирует Орлова Sport24.

В текущем сезоне Соболев провел 13 матчей за красно-белых в РПЛ, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. Всего на его счету 49 забитых голов в чемпионате России.

Дзюба в РПЛ отличился 148 голами.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-26-orlov-o-sravnenii-soboleva-s-dzyuboy-aleksandr-yeshche-ne-na-pike-my-ne-znayem-kakaya-u-nego-planka

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Александр Соболев
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