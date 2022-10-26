Орлов считает, что рано говорить о превосходстве Соболева над Дзюбой

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Журналист и комментатор Геннадий Орлов считает, что рано говорить о превосходстве нападающего «Спартака» Александра Соболева над бывшим форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой в его лучшей форме.
«Рано об этом говорить. Пускай Соболев забьет столько, сколько забил Дзюба, и выиграет столько титулов, сколько выиграл Артем. Соболев еще молод, поэтому я бы их не сравнивал.
Александр еще не на пике своей формы, но он очень перспективен. Мы не знаем, какая может быть планка у его мастерства", — цитирует Орлова Sport24.
В текущем сезоне Соболев провел 13 матчей за красно-белых в РПЛ, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. Всего на его счету 49 забитых голов в чемпионате России.
Дзюба в РПЛ отличился 148 голами.
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