Чернышов отреагировал на возможное возвращение пива на стадионы РПЛ

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов отреагировал на возможное возвращение пива на стадионы РПЛ.

«Мы же цивилизованная страна и стремимся развиваться. Во всех цивилизованных странах пиво на стадионах давно продается. Да, есть противники этого — мол, люди будут приходить и напиваться. Но ведь человек может не пойти на футбол, а пойти в бар, где будет смотреть футбол, но при этом сможет употреблять там не только пиво, но и, например, водку. Все зависит от человека и от его культурного воспитания. Один-два бокала во время матча в приятной обстановке — вполне нормально. Главное, чтобы люди знали меру выпитого и не переходили границы», — приводит слова Чернышова «РБ Спорт».

Ранее в Министерстве спорта РФ поддержали возвращение пива на стадионы. Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года.