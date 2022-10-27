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Сегодня, 22:20

Червиченко считает, что Пиняеву нужно еще год поиграть в Самаре, а потом можно переходить в другой клуб

Алина Савинова
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что нападающему «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву не стоит переходить в другой клуб в этом сезоне.

«Если Пиняевым интересуется «Локомотив», то могу сказать, что у «Крыльев» сейчас более сильная команда, чем у «железнодорожников». «Красно-зеленые» залезли в такую яму, что я даже не уверен, что они смогут в следующем году из нее выбраться. Конечно, Москва престижнее и все рвутся в столицу, футболисты тоже.

Думаю, что Пиняеву нужно еще год поиграть в Самаре, а оттуда можно переезжать в более интересный клуб, чем «Локомотив» — «Спартак», ЦСКА или «Зенит». Сергей выглядит неплохо, ему нужно еще чуть-чуть набрать, и он будет в топовой команде", — цитирует Червиченко Metaratings.ru.

24 октября «СЭ» стало известно, что руководство «Локомотива» провело встречу с представителями Пиняева относительно возможного перехода в московский клуб.

17-летний футболист перешел в самарский клуб из «Чертаново» в июле 2021 года. Его контракт истекает 30 июня 2025 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/chervichenko-pinyaevu-nuzhno-eshche-god-poigrat-v-samare-a-ottuda-mozhno-pereezzhat-v-bolee-interesn-1397107/
Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
Андрей Червиченко
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