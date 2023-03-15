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Чинквини: «Зенит» — главный клуб России. Все идет к тому, что они выиграют очередной чемпионский титул»

Алина Савинова
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Экс-менеджер сборной России Оресте Чинквини назвал «Зенит» самой сильной командой в России.

«Зенит» — главный клуб России, лучший в стране на данный момент, и все идет к тому, что они выиграют очередной чемпионский титул. Семак — очень серьезный специалист. Мне сложно рассуждать о других командах, я не смотрю матчи. Знаю только то, что «Зенит» сильнее всех остальных соперников», — приводит «РБ Спорт» слова Чинквини.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 48 очков. В 20-м туре команда из Санкт-Петербурга сыграет с ЦСКА. Игра пройдет 19 марта.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oreste-chinkvini-zenit-glavny-j-klub-rossii/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Оресте Чинквини
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