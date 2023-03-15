Чинквини: «Зенит» — главный клуб России. Все идет к тому, что они выиграют очередной чемпионский титул»

Экс-менеджер сборной России Оресте Чинквини назвал «Зенит» самой сильной командой в России.

«Зенит» — главный клуб России, лучший в стране на данный момент, и все идет к тому, что они выиграют очередной чемпионский титул. Семак — очень серьезный специалист. Мне сложно рассуждать о других командах, я не смотрю матчи. Знаю только то, что «Зенит» сильнее всех остальных соперников», — приводит «РБ Спорт» слова Чинквини.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 48 очков. В 20-м туре команда из Санкт-Петербурга сыграет с ЦСКА. Игра пройдет 19 марта.