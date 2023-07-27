Чистяков рассказал об ожиданиях от матча «Зенита» с «Ростовом»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал об ожиданиях от матча 2-го тура РПЛ против «Ростова».

«Конечно, для меня это принципиальный соперник. «Ростов» — тоже родной клуб для меня, поэтому у меня лично настрой будет двойной. У команды тоже, я уверен, но перед матчем говорить об этом нет смысла — игра все покажет. С Валерием Георгиевичем поболтаем немного, но после прошлого матча у нас не получилось много поговорить. Пообщаемся столько, сколько сможем — всегда приятно с ним увидеться и поболтать», — цитирует Чистякова пресс-служба «Зенита».

Футболист играл за ростовский клуб с 2019 по 2021 год. Матч 2-го тура РПЛ «Ростов» — «Зенит» состоится 29 июля. Начало — в 20.00 мск.