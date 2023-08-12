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Сегодня, 20:00

ЦСКА — «Сочи»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ

ЦСКА 13 августа на своем поле примет «Сочи»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ЦСКА - &amp;quot;Сочи&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В воскресенье, 13 августа, ЦСКА на своем поле примет сыграет против «Сочи» в матче 4-го тура РПЛ — 2023 / 2024. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляций на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Эфир стартует в в 19:55. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Сочи».

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
13 авг, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Сочи

ЦСКА в трех турах одержал две победы, в активе у московского клуба шесть очков и пятая позиция в турнирной таблице РПЛ. Сочинцы обыграли «Балтику» (2:0), затем уступили «Краснодару» (0:2) и «Ахмату» (1:2). Они идут на 11-й строчке.

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Футбол
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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