В рамках перенесенного 21-го тура чемпионата России ЦСКА встретится со «Спартаком» в четверг, 25 апреля. Дерби состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Ключевые события встречи ЦСКА — «Спартак» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 19.30 мск. Также игры РПЛ сезона-2023/24 доступны на платном онлайн-сервисе «Кинопоиск».

Армейцы набрали 36 очков идут на шестом месте в турнирной таблице премьер-лиги. Красно-белые с 38 баллами занимают четвертую строчку чемпионата России.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде