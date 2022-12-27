«Езжай домой, клоун!» ЦСКА пошутил о перепалке Федотова и Абаскаля в новогоднем видео

ЦСКА выпустил предновогодний ролик с шуткой про перепалку Федотова и Абаскаля

Пресс-служба ЦСКА представила новогодний видеоролик с участием игроков клуба. В нем футболисты армейцев на корпоративе соревнуются с известными болельщиками команды.

В качестве фанатов в ролике приняли участие комики Филипп Воронин, Игорь Джабраилов, Михаил Грушевский и актеры Алексей Лукин и Дмитрий Чеботарев.

ЦСКА представляли Иван Обляков, Константин Кучаев, Игорь Дивеев, Максим Мухин и Матвей Лукин.

В концовке видео в офис заходит главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, который бросает фразу клоуну, веселившему собравшихся.

«Что ты машешь своими руками. Езжай домой, клоун», — сказал Федотов. После чего удаляется вместе с ним.

Вероятно, это отсыл к эпизоду между тренером армейцев и наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем.

Специалисты вступили в перепалку после первого тайма матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2). Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

После этого инцидента Федотова дисквалифицировали на две игры (одну — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23), а Абаскаля — на один матч.