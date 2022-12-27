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Сегодня, 16:30

«Езжай домой, клоун!» ЦСКА пошутил о перепалке Федотова и Абаскаля в новогоднем видео

ЦСКА выпустил предновогодний ролик с шуткой про перепалку Федотова и Абаскаля
Руслан Минаев
Владимир Федотов.
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Пресс-служба ЦСКА представила новогодний видеоролик с участием игроков клуба. В нем футболисты армейцев на корпоративе соревнуются с известными болельщиками команды.

В качестве фанатов в ролике приняли участие комики Филипп Воронин, Игорь Джабраилов, Михаил Грушевский и актеры Алексей Лукин и Дмитрий Чеботарев.

ЦСКА представляли Иван Обляков, Константин Кучаев, Игорь Дивеев, Максим Мухин и Матвей Лукин.

В концовке видео в офис заходит главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, который бросает фразу клоуну, веселившему собравшихся.

«Что ты машешь своими руками. Езжай домой, клоун», — сказал Федотов. После чего удаляется вместе с ним.

Вероятно, это отсыл к эпизоду между тренером армейцев и наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем.

Специалисты вступили в перепалку после первого тайма матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2). Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

После этого инцидента Федотова дисквалифицировали на две игры (одну — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23), а Абаскаля — на один матч.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Владимир Федотов. «Че ты там машешь руками? Ты, езжай домой, клоун!» С чего началась перепалка Федотова и Абаскаля в дерби

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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