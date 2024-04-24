ЦСКА выпустил ролик перед дерби со «Спартаком»: «Джикия сегодня сидит в запасе. Промес? Видимо, тоже где-то сидит»

Сегодня, 12:51
ЦСКА в социальных сетях опубликовал ролик к матчу 21-го тура чемпионата России со «Спартаком».
В ролике также снялся 9-летний сын голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Он представляет составы команды на дерби в настольном футболе.
«У красно-белых с капитанской повязкой Георгий Джикия. А... Он сегодня сидит в запасе. Квинси Промес? Ну, видимо, он тоже где-то сидит», — говорит Даниил.
«Мама, веришь ли ты мне, я смотрю этот футбол!» — произнес сын Акинфеева цитату ушедшего из жизни комментатора Василия Уткина.
В видео также появляется сам Акинфеев и его 8-летняя дочь Евангелина.
Матч ЦСКА — «Спартак» перенесенного 21-го тура РПЛ состоится 25 апреля на стадионе «ВЭБ Арена», начало игры — в 20.30 мск.