ЦСКА — «Зенит»: Кукуян не удалил Виллиана Рошу за агрессивное поведение

В конце матча 7-го тура чемпионата России ЦСКА — «Зенит» (1:1) арбитр Павел Кукуян ошибочно не удалил армейца Виллиана Рошу за агрессивное поведение. Тот в ходе стычки в штрафной площади гостей схватил за горло Александра Ерохина и оттолкнул его.

ЦСКА — «Зенит».

В чемпионатах других стран были прецеденты, когда такой захват за горло наказывался красной карточкой. Возможно, в данном случае Кукуян поостерегся поступать таким образом, чтобы не накалять и без того напряженную обстановку.

Нужно отметить, что судья зря не вынес несколько желтых карточек во время предыдущего конфликта — на половине поля ЦСКА. Он случился сразу после ответного гола «Зенита».