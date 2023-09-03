Игнашевич: «Пиняев на фоне игроков «Балтики» выглядел футболистом космического уровня»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3) в 7-м туре РПЛ.

«Заслуженное поражение. Мы могли, конечно, сравнять, но это было бы чудом. Провальный первый тайм с нашей стороны, поэтому приложили максимальные усилия во втором тайме. По-хорошему, «Балтика» не заслуживала победы.

Надежности в обороне нам не хватало в первом тайме, даже комментировать не хочется совершенно простые детские ошибки. Фланги выпали из игры в первом тайме, поэтому важно было освежать их по ходу матча. Если правый фланг кое-как реанимировали, то левый фланг такой же был провальный и во втором тайме. Пиняев на нашем фоне выглядел футболистом космического уровня», — приводит слова Игнашевича пресс-служба клуба.

«Балтика» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка. В следующем туре команда 16 сентября примет «Ростов».