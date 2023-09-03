ЦСКА — «Зенит»: видео голов

ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 7-го тура чемпионата России.

Счет в начале встречи после ошибки Михаила Кержакова открыл Антон Заболотный. Это четвертый гол 32-летнего форварда в РПЛ. Гости отыгрались в концовке матча: Дуглас Сантос сравнял счет после подачи углового на 88-й минуте.

4-я минута. Заболотный — 1:0

88-я минута. Дуглас Сантос — 1:1