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Денисов: «Мы поработали на сборах над четкостью, структурированностью. Вы это в играх увидите»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал, каких изменений нужно ждать от «Спартака» в предстоящем сезоне.

— Кроме «Спартака» из московских команд никто не начал сезон с победы. Как это оцените?

— Первые игры и первые туры всегда были сложными. Тут команды только вкатываются. Нужно проявлять характер и агрессивность — то, что мы проявили в этом матче. Мы работали на сборах над четкостью и структурированностью. Думаю, что вы это увидите в ближайших играх. У меня положительные эмоции после победы. У нас никаких ожиданий от матчей нет. Мы работаем от игры к игре. Мы поздравили Хлусевича на поле и в раздевалке. Думаю, что завтра обсудим его дубль.

— Насколько сложно без Джикии?

— Он очень опытный защитник, всегда добавляет умений и подсказывает очень много. Его не хватает.

— Нужны ли еще новички в оборону?

— Это вопросы к руководству. Я исхожу из того, что у нас сейчас есть. Мы тренируемся и работаем.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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