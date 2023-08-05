Глебов — про игру с россиянами: «В окружении российских игроков проще»

Капитан «Ростова» Данил Глебов в интервью «СЭ» высказал мнение об игре без легионеров.

— Полностью российская команда — это секрет успеха? Пошел ли отъезд легионеров на пользу?

— Думаю, секрет успеха в том, что мы хорошо тренировались, выполняли установки тренера, соблюдали дисциплину. Вот что помогло нам в прошлом сезоне оказаться на четвертом месте.

— И все же — в окружении исключительно российских игроков приятнее играть?

— Скорее, проще. Это вопрос коммуникации, нам легче общаться. Иностранцы все же делились на группы. А сейчас все вместе.

В сезоне-2022/23 «Ростов» занял 4-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Полное интервью с Данилом Глебовым читайте на сайте «СЭ»