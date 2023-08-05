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Сегодня, 09:14

«Динамо» близко к приобретению полузащитника «Бенфики» Чикиньо

Виталий Косик
Корреспондент
Чикиньо.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Бенфики» Чикиньо близок к переходу в «Динамо», сообщает O Jogo.

По информации издания, российская команда добилась прогресса в переговорах по 28-летнему хавбеку. Сообщается, что московский клуб заплатит за игрока 4 миллиона евро.

Чикиньо перешел в «Бенфику» в июле 2018 года, у него 9 голов и 10 результативных передач в 109 матчах за команду. Также он выступал на правах аренды за «Морейренсе», «Брагу» и «Гиресунспор».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 6 миллионов евро, контракт игрока действует до конца июня 2024 года.

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