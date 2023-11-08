Полузащитник «Краснодара» Кади охарактеризовал жизнь в России

Полузащитник «Краснодара» Кади поделился мнением о жизни в России. По словам бразильца, его адаптация в стране проходит спокойно.

«Какими словами я бы мог охарактеризовать Россию? Холодная. (Смеется) Но это страна с культурой, которой нет больше нигде, — цитирует Кади РИА «Новости Спорт». — Адаптация проходит достаточно спокойно. Но нынешние холода все усложняют, особенно в Москве. В Краснодаре не так холодно, но здесь, когда выезжаем на тренировки, температура переносится не просто».

Кади добавил, что из национальных блюд ему больше всего нравятся блины с творогом.