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18 мая, 16:06

Деменко ответил Петржеле, назвавшего «Спартак» детьми

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко высказался о словах бывшего главного тренера «Зенита» Властимила Петржелы, который назвал красно-белых детьми.

«Если Петржела хотел сравнить нынешний «Зенит и «Спартак», то это надо делать корректно. Его не красят такие высказывания, что значит дети? Некрасиво и неуважительно к клубу, нельзя оскорблять. Тут можно сравнить красно-белых 90-х годов и текущий «Зенит». По победам, по титулам, по игре они сильнее всех. Если бы Петржела работал в «Спартаке», вряд ли бы позволил такие высказывания. Семак же не оскорбляет клубы Российской премьер-лиги, хотя в Петербурге он добился больших успехов. Тут надо не с детьми сравнивать, а как селекционный отдел работает. Деньги есть у всех лидеров РПЛ: «Локо», «Спартак», ЦСКА. «Зенит» привозит качественных бразильцев, а у других не такие классные легионеры, вот и все», — приводит слова Деменко Legalbet.

Петербургский «Зенит» становился чемпионом СССР в 1984 году и девять раз выигрывал чемпионат России. Московский «Спартак» является 12-кратным чемпионом СССР и 10-кратным в российской истории.

Источник: https://legalbet.ru/news/demenko-otvetil-petrzhele-nazvavshego-spartak-detmi/
Властимил Петржела
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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