Деменко полагает, что на Хохлова в «Сочи» оказывалось давление

Сегодня, 17:25
Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко отреагировал на увольнение Дмитрия Хохлова с поста главного тренера «Сочи».
«Когда только пошли первые сообщения от руководства клуба, что они доверяют Дмитрию, но им нужен результат, я сразу подумал: дают последний шанс. Полагаю, что на Диму оказывалось давление. Я хорошо его знаю как человека, он всегда работает с максимальной отдачей. Не думаю, что сейчас у команды должна произойти встряска. Точилин хорошо знаком футболистам. Вот условный приход Черчесова мог бы взбодрить», — цитирует Деменко RT.
17 сентября пресс-служба «Сочи» сообщила, что Хохлов покинул пост главного тренера команды. Его место занял Александр Точилин, который уже возглавлял «Сочи» в сезонах-2018/19 и 2019/20 и работал в тренерском штабе Хохлова.
На данный момент сочинский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 8 туров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
12
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
13
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|1 : 0
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|2 : 2
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|0 : 0
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|0 : 3
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -