«Рубин» — «Зенит»: гости ведут после первого тайма

«Зенит» после первого тайма матча 8-го тура РПЛ с «Рубином» ведет со счетом 1:0.

На 8-й минуте гол забил новичок сине-бело-голубых Вильмар Изидор. Это его дебютный матч за «Зенит». 9 сентября он был арендован питерцами у «Локомотива».