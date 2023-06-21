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Деменко прокомментировал назначение Малышева на пост генерального директора «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко отреагировал на назначение Олега Малышева на пост генерального директора московского клуба.

«Сейчас тяжело ответить, как повлияет приход Малышева на пост генерального директора «Спартака». В «Спартаке» очень часто проходят такие изменения. Важно, как с ним сработается Абаскаль и Эшуорт», — приводит «Газета.Ru» слова Деменко.

Малышев сменил на посту генерального директора красно-белых Евгения Мележикова, который покинул клуб по соглашению сторон.

В сезоне-2022/23 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команду с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/21/20714780.shtml
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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