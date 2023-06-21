Деменко прокомментировал назначение Малышева на пост генерального директора «Спартака»

Сегодня, 16:50
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко отреагировал на назначение Олега Малышева на пост генерального директора московского клуба.
«Сейчас тяжело ответить, как повлияет приход Малышева на пост генерального директора «Спартака». В «Спартаке» очень часто проходят такие изменения. Важно, как с ним сработается Абаскаль и Эшуорт», — приводит «Газета.Ru» слова Деменко.
Малышев сменил на посту генерального директора красно-белых Евгения Мележикова, который покинул клуб по соглашению сторон.
В сезоне-2022/23 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команду с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.